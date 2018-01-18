Фрагмент флага с корабля британского адмирала Нельсона был продан в Лондоне за $410 тыс.

CA-NEWS (CA) - Фрагмент флага с корабля Victory, которым командовал в Трафальгарской битве британский адмирал Горацио Нельсон, продан на торгах Sotheby's в Лондоне. За раритет заплатили £297 тыс. (более $400 тыс.), сообщает Reuters.

По данным Sotheby's, кусок флага высотой 92 см и шириной 86 см находился на корабле адмирала Нельсона во время Трафальгарского сражения в 1805 году.

Предварительно кусок флага оценивали в £80–100 тыс. ($110–138 тыс.).

Торги были тематическими — все выставленные лоты были связаны с именем Нельсона и военно-морской историей Великобритании. Почти все предметы раскуплены, самым дорогим приобретением стал портрет возлюбленной Нельсона леди Эммы Гамильтон — он обошелся новому владельцу в £369 тыс.(более $500 тыс.).

Трафальгарская битва — решающее морское сражение между британским и франко-испанским флотами во времена Наполеоновских войн. Оно состоялось 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар. Адмирал Нельсон, руководивший британскими морскими силами, был смертельно ранен в первый день битвы. После сражения Великобритания как минимум еще на 100 лет сохранила статус ведущей мировой державы, разгромив своих основных конкурентов на море.