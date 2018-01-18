Пятерых педофилов могут кастрировать в Костанайской области

CA-NEWS (KZ) - В текущем году из мест лишения свободы в Костанайской области выйдут пять преступников, которых могут подвергнуть химической кастрации, передает «Казинформ».

Как сообщил председатель Специализированного межрайонного уголовного суда Костанайской области Ерлик Сералин, за полгода до освобождения осужденные пройдут судебно-психологическую экспертизу.

В случае подтверждения заболевания педофилией, обвиняемых кастрируют химическим путем.

Правда, есть и исключения. Выяснилось, что инъекции имеют побочные эффекты и негативно отражаются на здоровье. Поэтому педофилы со слабым здоровьем могут избежать кастрации.

Напомним, в 2016 году закон о химической кастрации педофилов подписал президент РК Нурсултан Назарбаев. Позже Генпрокуратура сообщила, как будут наказывать преступников.