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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пятерых педофилов могут кастрировать в Костанайской области

CA-NEWS (KZ) - В текущем году из мест лишения свободы в Костанайской области выйдут пять преступников, которых могут подвергнуть химической кастрации, передает «Казинформ».

Как сообщил председатель Специализированного межрайонного уголовного суда Костанайской области Ерлик Сералин, за полгода до освобождения осужденные пройдут судебно-психологическую экспертизу.

В случае подтверждения заболевания педофилией, обвиняемых кастрируют химическим путем.

Правда, есть и исключения. Выяснилось, что инъекции имеют побочные эффекты и негативно отражаются на здоровье. Поэтому педофилы со слабым здоровьем могут избежать кастрации.

Напомним, в 2016 году закон о химической кастрации педофилов подписал президент РК Нурсултан Назарбаев. Позже Генпрокуратура сообщила, как будут наказывать преступников.

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