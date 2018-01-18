Узбекистан вновь предоставил скидки Таджикистану на транзит железнодорожных грузов

- Узбекистан предоставил Таджикистану хорошие скидки на транзит железнодорожных грузов. Как сообщает пресс-центр министерства транспорта Таджикистана, Узбекистан предоставил Таджикистану скидки на транзит железнодорожных грузов по своей территории от 30 до 50%.

Узбекская сторона оповестила своих таджикских коллег о скидках в присланной в Минтранс телефонограмме. Отмечается, что скидка в 40% касается транзита грузов через железную дорогу по маршруту Келес-Кудукли.

Этот показатель (скидка) для перевозки нефтепродуктов по железнодорожному маршруту Каракалпакстан-Кудукли составляет 30%, скидка на транзит других видов товаров по указанному маршруту составляет 50%.

В министерстве транспорта «Авеста» сообщили, что указанные скидки по названным маршрутам на транзит железнодорожных грузов по территории Узбекистана действуют с 1 января текущего года.

Это не первый раз, когда Узбекистан объявляет о скидках на транзит железнодорожных грузов в Таджикистан по своей территории.

В августе 2017 года между железнодорожными ведомствами двух стран была достигнута договоренность о предоставлении скидок от 40%

Компания «Узбекистон темир йуллари» (Узбекская железная дорога) заявила тогда, что после проведенного мониторинга грузопотоков, компания «Узбекистон темир йуллари» значительно снизила тарифы своим таджикским коллегам.

10 января текущего года в Душанбе в рамках рабочего визита в Таджикистан премьер-министра Узбекистана Абдулло Арипова состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В рамках заседания был обсужден широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры таджикско-узбекского взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры и образования.