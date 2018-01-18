Узбекистан вновь предоставил скидки Таджикистану на транзит железнодорожных грузов

- Таджикистан, экономика
- 17:58, 18 января 2018
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Узбекская сторона оповестила своих таджикских коллег о скидках в присланной в Минтранс телефонограмме. Отмечается, что скидка в 40% касается транзита грузов через железную дорогу по маршруту Келес-Кудукли.
Этот показатель (скидка) для перевозки нефтепродуктов по железнодорожному маршруту Каракалпакстан-Кудукли составляет 30%, скидка на транзит других видов товаров по указанному маршруту составляет 50%.
В министерстве транспорта «Авеста» сообщили, что указанные скидки по названным маршрутам на транзит железнодорожных грузов по территории Узбекистана действуют с 1 января текущего года.
Это не первый раз, когда Узбекистан объявляет о скидках на транзит железнодорожных грузов в Таджикистан по своей территории.
В августе 2017 года между железнодорожными ведомствами двух стран была достигнута договоренность о предоставлении скидок от 40%
Компания «Узбекистон темир йуллари» (Узбекская железная дорога) заявила тогда, что после проведенного мониторинга грузопотоков, компания «Узбекистон темир йуллари» значительно снизила тарифы своим таджикским коллегам.
10 января текущего года в Душанбе в рамках рабочего визита в Таджикистан премьер-министра Узбекистана Абдулло Арипова состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В рамках заседания был обсужден широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры таджикско-узбекского взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры и образования.