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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Тела 52 погибших в автобусе доставят в морг Актобе
Предыстория: В Актюбинской области загорелся автобус с гражданами из Узбекистана: 52 человека погибли

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области начали погрузку тел 52 человек, погибших при пожаре в пассажирском автобусе на трассе Самара–Шымкент. Об этом СА-News сообщили в управлении.

По его данным, тела будут доставлены в морг города Актобе, после чего будет решен вопрос об опознании.

«Процесс только начался и займет какое-то время», - сказали по горячей линии.

В правительствах Узбекистана, граждане которого, по предварительным данным, погибли, и Казахстана создали комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса.

По данным Министерства по инвестициям и развитию РК, срок техосмотра автобуса завершился в феврале 2016 года.

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