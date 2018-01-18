Тела 52 погибших в автобусе доставят в морг Актобе
- Казахстан, происшествия
- 18:47, 18 января 2018
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|Предыстория: В Актюбинской области загорелся автобус с гражданами из Узбекистана: 52 человека погибли
CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области начали погрузку тел 52 человек, погибших при пожаре в пассажирском автобусе на трассе Самара–Шымкент. Об этом СА-News сообщили в управлении.
По его данным, тела будут доставлены в морг города Актобе, после чего будет решен вопрос об опознании.
«Процесс только начался и займет какое-то время», - сказали по горячей линии.
В правительствах Узбекистана, граждане которого, по предварительным данным, погибли, и Казахстана создали комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса.
По данным Министерства по инвестициям и развитию РК, срок техосмотра автобуса завершился в феврале 2016 года.
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