Казахстанские авиакомпании в 2018 году откроют регулярные рейсы в 9 городов России и Европы

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские авиакомпании в 2018 году откроют регулярные рейсы в 9 городов России и Европы.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Казахстана, в 2017 году было открыто 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками (Finn Air, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China) по направлению в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями – в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели.

Кроме того на действующих 11 направлениях в Бишкек, Стамбул, Пекин, Лондон, Сеул, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Санкт-Петербург, Ташкент, Тбилиси было добавлено 20 рейсов в неделю.

В 2018 году казахстанские авиакомпании планируют открыть регулярные рейсы по направлениям Астана–Тюмень, Астана–Краснодар, Астана–Вильнюс, Астана–Милан, Астана–Томск, Астана–Челябинск, Астана–Сочи, Астана–Батуми, Астана–Душанбе.

Также иностранные авиакомпании (Air Baltic, Emirates, Fly Dubai, Аэрофлот, Ангара) планируют открыть регулярные рейсы по направлениям Рига–Алматы, Дубаи–Алматы, Дубаи–Актау, Москва–Кызылорда, Красноярск–Алматы. Авиакомпания Finnаir возобновит рейс по направлению Астана–Хельсинки.