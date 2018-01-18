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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев выразил Ш.Мирзиееву соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана в Актюбинской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву в связи с гибелью граждан РУз в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорится в телеграмме.

Кроме того, по поручению главы государства создана правительственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Утром 18 января при пожаре в пассажирском автобусе, двигавшемся по трассе Самара–Шымкент, погибли 52 человека. По предварительным данным, все они были гражданами Узбекистана. 5 мужчинам удалось спастись, их доставили в больницу.

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