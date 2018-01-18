У пострадавших при возгорании автобуса в Актюбинской области ожоги I степени, признаки отравления угарным газом, - главврач больницы Скорой помощи

- Главный врач больницы скорой медицинской помощи Актобе Рахимжан Арыстан рассказал о состоянии пяти пострадавших в возгорании автобуса на трассе в Актюбинской области, которые час назад были доставлены в больницу.

«Пациенты имеют небольшие ожоги 1 степени рук, лица, но главное - они пострадали от отравления угарным газом. Состояние среднее. Они находятся в шоке, с ними работают психологи», - сказал он.

Главврач отметил, что им предстоит процедура спирографии, по результатам которой определят методы лечения. Пока с пострадавшими работают психологи, в больнице они пробудут как минимум сутки. После оказания медицинской и психологической помощи следователи приступят к допросу выживших свидетелей происшествия, сообщает Казинформ.

Напомним, возгорание автобуса произошло на трассе Самара-Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай в 320 километрах от Актобе. Как стало известно в оперативном штабе, автобус направлялся из Узбекистана в Россию на заработки. В нем находилось 54 граждан Узбекистана и 3 казахстанца.

В результате возгорания автобуса по предварительным данным, 52 узбекистанца погибли. В числе выживших - 3 казахстанца и 2 узбекистанца. Они получили ожоги легкой степени. Следствию предстоит установить причину произошедшего и личностей погибших.