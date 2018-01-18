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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Семьям погибших в сгоревшем автобусе будет оказана помощь, - МЧС РУз

CA-NEWS (KZ) - Тела погибших в сгоревшем автобусе в Актюбинской области граждан Узбекистана будут доставлены на родину, сообщает пресс-служба МЧС РУз.

"На правительственную комиссию возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия, принятию мер по установлению личностей граждан Узбекистана. Комиссии также поручено организовать доставку погибших и пострадавших на Родину, оказать всю необходимую помощь их семьям", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 18 января борт МЧС с членами специальной правительственной комиссии, созданной по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, вылетел из Ташкента в Актобе, где произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 человека и пострадали 5.

Трагедия случилась 18 января 2018 года в 10.30 (по времени Астаны) на 1068 км автодороги Самара-Шымкент, в 10 километре от поселка Калыбай (Актюбинская область, Иргизский район).

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