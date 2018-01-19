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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Шавкату Мирзиёеву
CA-NEWS (UZ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования главе Узбекистану Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью узбекистанцев в Актюбинской области Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

«С глубокой печалью воспринял весть о возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области Республики Казахстан, повлекшем за собой гибель 52 человек. Прошу Вас, уважаемый Шавкат Миромонович, передать от имени народа и Правительства Республики Таджикистан наши соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии», говорится в телеграмме.

Напомним, автобус с пассажирами загорелся примерно в 10 часов 30 минут по местному времени 18 января близ села Калыбай в Актюбинской области. ЧП произошло в 320 километрах от областного центра, на 1068-м километре трассы Самара – Шымкент.

По информации местных спасателей, в автобусе находилось 55 пассажиров и два водителя. Пять человек успели выбраться. 52 человека погибли на месте, сообщают в департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

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