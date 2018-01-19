Главы МИД Узбекистана и России провели встречу в Нью-Йорке

- Узбекистан, политика
- 9:10, 19 января 2018
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"С теплом вспоминаю наши постоянные контакты. Надеюсь, что все, о чем наши лидеры договаривались, будет исполняться, тем более что многое уже реально делается", - сказал Лавров в начале встречи.
В свою очередь глава МИД Узбекистана выразил уверенность в том, что прошедший год для двусторонних отношений был "насыщенным и плодотворным, лидеры имели возможность несколько раз встречаться". "Наши союзнические отношения, стратегическое партнерство работают, и мы будем всячески это поощрять", - добавил Камилов.
"Встречался недавно с послом [РФ в Узбекистане], он сделал предложение от имени МИД, что было бы хорошо, если бы я приехал к вам с рабочим визитом, чтобы обменяться мнениями по всему спектру, координации нашей внешнеполитической деятельности. Действительно, мы давно не встречались, есть о чем поговорить", - сказал он.
"В любое время", - ответил Лавров.