МВД Казахстана: Причиной возгорания автобуса мог стать несчастный случай

CA-NEWS (KZ) - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал несчастный случай предварительной причиной возгорания автобуса в Актюбинской области, при котором погибли 52 человека, сообщают казахстанские сми.

"Хотел бы особо отметить, что там не было дорожно-транспортного происшествия. Автобус стоял на проезжей части в нормальном, технически исправном состоянии. Никаких криминальных последствий мы не видим. То есть это, скорее всего, был несчастный случай. Это подтверждается предварительными показаниями пяти выживших. Все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины.

В начале пошел едкий дым, из-за чего многие получили отравление, что является первой причиной почему все не спаслись. И второе - когда открылась дверь, был доступ кислорода и автобус вспыхнул изнутри. Это не дало возможности пассажирам выйти из салона. Кроме этого, было очень много багажа внутри. Автобус был двухэтажный, люди находились на втором этаже, багаж - на первом. Багаж полностью сгорел. То есть было большое пламя, большое возгорание", - сообщил замминистра МВД.

"Очень тяжелая ситуация. Тела обгорели, извлекались по одному, работа ведется круглосуточно. Пока были извлечены тела 44 погибших, но из-за термических ожогов, пожара, практически визуально идентифицировать тела не представляется возможным", - сказал Тургумбаев, пояснив, что идентификация погибших пройдет в морге Актобе.

По информации Тургунбаева, процесс опознания закончится сегодня ближе к вечеру.

"Салон автобуса выгорел почти полностью. Поэтому мы привлекли к расследованию судебных медиков и других специалистов. Работает пожарно-техническая лаборатория. В связи с большим объемом работы в дневное время не уложились и продолжили в ночное время. Надеемся, что завтра к утру или ближе к обеду эти работы будут завершены и станет ясна причина возгорания", - сказал он.

Отметим, что вчера в эфире телеканала КТК президент межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов озвучил версию криминального поджога автобуса.

"Я сам раньше передвигался на автомобиле через Казахстан. Там на дороге криминал - требуют деньги. Сейчас мне поступила информация, что все было не так, как говорят. Мы видели картинку, как среди бела дня горит автобус. Но он же не спичка, чтобы сразу загореться. Люди могут выскочить наружу, пнув ногой стекло. Но этого не произошло. Мне мои люди сообщили, что там был криминал. Из-за того, что водитель на заплатил за дорогу местным бандитам, они устроили такой поджог. Закрыли дверь, наставили якобы пистолет, не разрешали выходить и подожгли якобы автобус... Если бы загорелась электропроводка, то люди сумели бы выбраться наружу", - заявил правозащитник по видеосвязи из Москвы.

Напомним, 18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины.

Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.