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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Монголии опроверг информацию о введении Литвой торговой санкции
CA-NEWS (MNG) - Министерство иностранных дел Монголии опровергло информацию о том, что президент Литвы Даля Грибаускайте подписала постановление правительства об ограничении торговых отношений с Монголией, сообщает в четверг, 18 января Монцамэ.

В сообщении МИД Монголии в частности говорится, что «вебсайт под названием «Amazing Reveal» разместил необоснованное сообщение с содержанием о том, что Литва решила наложить торговые санкции против Монголии. По данным ведомства, это издание не имеет официальной регистрации в Литве.

«Распространение заведомо ложной информации в электронной среде и соцсетях может оказать негативное влияние на репутацию Монголии. В дальнейшем, важно проверить достоверность источников информации до её распространения», - отмечается в тексте.

Поводом для санкции, по сообщению, стали слова монгольского президента Халтмаагийна Баттулги об освобождении Прибалтики советскими войсками от нацистской оккупации, которые он произнес во время тематического мероприятия в Дархане у мемориала советским воинам. По законам Литвы, советский период принято считать оккупацией, за отрицание которой в действующем УК предусмотрена ответственность, что уравнивает его с немецким оккупационным режимом, и никакие достижения тех времен в расчет не берутся.

Позднее, премьер-министр Литвы Саулюс Скверлянис заявил о победе «над ордой» и сообщил, что подобные выходки никому не пройдут даром и не останутся без внимания.

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