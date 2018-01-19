Глава МЧС России выразил соболезнования узбекскому коллеге в связи с трагедией Казахстане

CA-NEWS (UZ) - Глава МЧС России Владимир Пучков направил соболезнования министру по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Рустаму Джураеву в связи с трагедией, произошедшей на трассе Самара-Шымкент на территории Республики Казахстан.

В телеграмме говорится: «Уважаемый господин Рустам Мирзаевич! От МЧС России, пожалуйста, примите мои искренние соболезнования в связи с гибелью граждан Республики Узбекистан в результате возгорания пассажирского автобуса на трассе Самара-Шымкент на территории Республики Казахстан. Мы разделяем Ваше горе и скорбим вместе с семьями погибших и пострадавших».

Напомним, что 18 января в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км автодороги «Самара-Шымкент», в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус».

В момент ЧП в салоне автобуса находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пяти пассажирам, которым удалось выбраться, оказывалась медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.

Остальные 52 человека погибли на месте, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области был развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.

На месте работали подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов. Причины и детали произошедшей трагедии устанавливают специалисты.