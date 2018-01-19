Глава Туркменистана выразил соболезнования президенту Узбекистана в связи с трагедией

- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву в связи с трагедией, случившейся из-за возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана и повлекшей гибель многочисленных граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба главы Туркменского государства.

«С чувством глубокой скорби и печали воспринял весть о гибели многочисленных граждан Вашей страны», – говорится в послании Президента Гурбангулы Бердымухамедова, который от имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично передал слова искреннего соболезнования в этот тяжелый момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Автобус с гражданами Узбекистана, ехавшими в Россию, сгорел в четверг на трассе в центральном Казахстане. Инцидент произошел около 10.30 по местному времени в Иргизском районе Актюинской области. Автобус марки «Икарус» двигался по автодороге Самара – Шымкент, когда внезапно загорелся.

Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 52 человека погибли на месте, пятерым удалось спастись. Все погибшие, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана, которые направлялись на заработки в Россию. Среди выживших – три водителя, являющихся гражданами Казахстана, и двое граждан Узбекистана.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать замыкание электропроводки.