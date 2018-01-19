Н.Назарбаев открыл заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 января открыл заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке (США).

Как сообщает пресс-служба Акорды, открывая заседание, он поприветствовал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Польши А.Дуду и глав делегаций стран-членов Совета Безопасности ООН.

«Пользуясь случаем, поздравляю президента Дуду с началом непостоянного членства Польши в Совете безопасности ООН. Поздравляю также Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Экваториальную Гвинею, вступивших в этом году в права непостоянных членов Совета безопасности ООН. Выражаю надежду на наше плодотворное сотрудничество и взаимодействие в рамках этого важнейшего органа Глобальной организации», - сказал президент РК.

По его словам, избрание Казахстана в непостоянные члены Совбеза ООН и председательство в заседании он рассматривает как доверие мирового сообщества к стране и ее миролюбивой политике. «Являясь первым государством Центральной Азии на этом посту, мы стали «голосом» народов нашего региона в этом важном органе Всемирной организации. Возглавляя Комитеты по Афганистану/ «Талибану», ИГИЛ/ДАИШ и «Аль-Каиде», Сомали/Эритрее, мы вносим свой посильный вклад в их плодотворную деятельность. Выражаю признательность всем государствам-членам Совета за тесное сотрудничество», - добавил Н.Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что меры доверия, направленные на достижение целей мира и безопасности, играют ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении глобальных проблем.

«С трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мною было выдвинуто предложение о создании региональной структуры по безопасности и мерам доверия в Азии. В результате кропотливой дипломатической работы этот механизм создан. В настоящее время СВМДА успешно действует, объединяя 26 государств региона. Спустя четверть века я вновь выступаю в стенах ООН от лица Казахстана в качестве уже непостоянного члена Совета безопасности», - сказал он.

Глава государства указал на необходимость сохранения мер доверия в повестке дня и назвал ряд факторов, способствующих этому. По его словам, существует необходимость глубоких ментальных изменений и новых многосторонних политических решений в вопросе укрепления режима нераспространения, основанного на Договоре о нераспространении ядерного оружия.

В этой связи Н.Назарбаев предложил ряд мер, направленных на укрепление доверия в сфере нераспространения.

В завершение выступления он акцентировал внимание на важности установления взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами для эффективного решения конфликтов.

«Мировое сообщество – это единый организм, который силен в своем многообразии и многоукладстве, который может выживать и развиваться при наличии баланса и гармонии между населяющими нашу планету нациями и народами. Именно поэтому мы должны совместно добиваться более безопасного мира и более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права. Безусловно и то, что в этом деле особая роль и историческая миссия принадлежит Совету безопасности ООН», - сказал президент.

В ходе заседания Совета также выступили президент Польши А.Дуда, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Кувейта Шейх Сабах Халед Аль-Сабах, министр иностранных дел России Сергей Лавров.