«Мы вызываем доверие у всех», - Назарбаев о председательстве в Совете Безопасности ООН

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев поделился впечатлениями от председательства в Совете Безопасности ООН, сообщают казахстанские сми.

"25-26 лет в истории - это мгновение. И страна этого достигла. Каждый раз, когда происходят подобные вещи, я всегда думаю о моих людях, о моем народе. У немцев есть Германия, у британцев есть Британия, и мы сейчас тоже встали на этот путь, мы идем по нему вперед. Я благодарен своему народу за то, что мы идем вперед в мире и в гармонии", - отметил Нурсултан Назарбаев.

"Конечно, когда я там (в президиуме СБ ООН. - Прим. ред.) находился, я сидел и чувствовал это. Я думал о том, что когда-то был казахским мальчишкой и сейчас председательствую в Совете Безопасности организации, которая объединяет 200 стран! То есть мы стали страной-председателем. Это произошло не потому, что мы только делаем заявления, а потому, что мы добиваемся результатов, потому, что мы вызываем доверие", - считает президент.

"Конечно, сверхдержавы сегодня не имеют доверия между собой, и в этом большая проблема. Они не доверяют друг другу. Но мы вызываем доверие у всех. Все, что мы думаем, люди знают об этом. Важно доверие, уважение, потому что это привлечет инвестиции, технологии", - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

С 16 января 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится с официальным визитом в США. Два дня назад Глава государства встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

С 1 января Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности ООН. Казахстан стал первой из стран Центральной Азии, избранной в непостоянные члены Совбеза.



