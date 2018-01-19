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  19 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин окунулся на Крещение в прорубь (видео)
CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы в Петербурге и Ленинградской области посетил в четверг, 18 января мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", - цитирует его слова ТАСС.

По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля". Песков также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. "Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь", - пояснил он.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, однако о его участии в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые.

Купания в проруби, которые традиционно проходят с 18 на 19 января в России в один из главных православных праздников - Крещение Господне, являются не церковным обрядом, а народным обычаем.

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Комментарии (4)
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rhedmiller
12:40, 19 января 2018
Цитата: amantay 11:15, 19.01.2018
А где атеисты, впадающие в истерику, орущие, что религия это опиум для народа?
Путин - самый настоящий атеист. Ону эти вещи делает для своего электората, таких хомячков как ты.
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iyondo
11:39, 19 января 2018
Может все таки подогрели воду, а то как то не так....
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amantay
11:15, 19 января 2018
А где атеисты, впадающие в истерику, орущие, что религия это опиум для народа?
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swidetely
10:47, 19 января 2018
Срочно покажите видео Трампу, пускай дрожит.
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