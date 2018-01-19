В Нью-Йорке встретились президенты Казахстана и Польши

CA-NEWS (KZ) - В Нью-Йорке (США) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщает 19 января пресс-служба Акорды, глава РК поздравил коллегу с началом непостоянного членства в Совете безопасности ООН.

«Сегодняшняя встреча - это хорошая возможность для нас обсудить наши отношения. Поздравляю с началом деятельности Польши в Совбезе ООН в 2018-2019 годах. Я рад, что наши мысли и направления работы в Совбезе ООН совпадают. Я хорошо помню свой визит в Варшаву и ваш визит в Астану в прошлом году. Такие встречи сближают нас и наши страны», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь А.Дуда выразил признательность за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.