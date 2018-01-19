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  19 января 2018
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Фото – В Вооруженных силах Казахстана проводится подготовка ротных тактических групп

CA-NEWS (KZ) - В Вооруженных силах Казахстана проводится подготовка ротных тактических групп, укомплектованных военнослужащими срочной воинской службы, призванных весной 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, основными задачами подготовки являются тренировка подразделений к активным действиям и выполнению поставленных задач, отработка личным составом умелых и слаженных действий в составе ротных тактических групп, а также выработка и совершенствование навыков командиров в управлении подразделениями.

Состав ротных тактических групп формируется в зависимости от полученных боевых задач.

В ходе практических занятий по подготовке ротных тактических групп будут отработаны вопросы инженерного оборудования ротного опорного пункта, организация радиационной, химической и биологической защиты подразделений, а также материально-техническое обеспечение.

В ведомстве отмечают, что большая часть времени при проведении занятий отводиться динамике боевых действий – до 24 часов, в том числе 30% ночью.

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