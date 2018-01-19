Путин: Россия выступает за устранение остающихся барьеров в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Россия выступает за устранение остающихся барьеров на пути к формированию общего экономического пространства в Евразийском экономическом союзе. Об этом также говорится в обращении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте пресс-службы Кремля.

В своем обращении к главам государств - членов ЕАЭС в связи с принятым Россией с 1 января 2018 года председательством в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии он призвал расширять это взаимодействие.

«Сохраняя преемственность в работе, важно продолжать вместе с партнёрами по интеграции устранять остающиеся барьеры, изъятия и ограничения, мешающие формированию общего экономического пространства», - отмечается в тексте.

«Нам предстоит активизировать усилия по созданию единых рынков товаров и услуг, обеспечить условия для свободного движения капитала и рабочей силы. Стремиться к проведению согласованной политики в промышленности и сельском хозяйстве. Развивать импортозамещение, производственную и технологическую кооперацию. Осуществлять крупные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры, выстраиванию эффективных логистических цепочек, повышению транзитного потенциала Союза», - говорится в сообщении.

«Хотел бы отдельно подчеркнуть необходимость внутренней «донастройки» ЕАЭС, обеспечения всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм и взятых на себя обязательств - даже если это предполагает корректировку национальных законодательств», - продолжил Путин.

По его словам, только через унификацию нормативно-правовых баз можно добиться правильного и эффективного функционирования единых рынков, гарантировать свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

«Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и СНГ, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕврАзЭС», - заявил Путин.

Президент РФ также высказался за активизацию взаимодействия с другими странами. «С 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом», - напомнил он.

«Рассчитываем на позитивные результаты ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром. Большие перспективы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР. Убежден - ЕАЭС и китайская инициатива «Один пояс, один путь» могут эффективно дополнять друг друга», - подчеркнул президент РФ.