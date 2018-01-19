В Северо-Казахстанской области опрокинулась пожарная машина, ехавшая на вывоз

CA-NEWS (KZ) - В Северо-Казахстанской области опрокинулась пожарная машина, ехавшая на вывоз. Об этот сообщает пресс-служба Департамента чрезвычайных ситуаций области.

По данным ДСЧ, возгорание произошло в цехе по сборке корпусной мебели в городе Петропавловске. Из-за гололеда произошел занос, автоцистерна опрокинулась, жертв и пострадавших нет. Причина и материальный ущерб устанавливаются.

Пожар, на который следовал автомобиль, был локализован и ликвидирован силами 3 пожарных частей Службы пожаротушения Северо-Казахстанской области. В его тушении приняли участие 6 единиц техники и 25 человек личного состава департамента. Пожарные с места пожара эвакуировали 1 углекислотный баллон. Жертв и пострадавших нет.