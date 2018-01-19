Туркменистан и Япония расширяют сотрудничество в сфере телекоммуникаций и информационных технологий

CA-NEWS (TM) - В Министерстве связи и Кабинете министров Туркменистана состоялись встречи с делегацией японской компании «Sony Corporation» во главе с генеральным управляющим корпорации Хадзимэ Накамура, находящимся в нашей стране с визитом в целях дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает госинформагентство..

В рамках нынешних встреч глава делегации Хадзимэ Накамура, отметив огромный потенциал и прогресс ключевых отраслей экономики динамично развивающегося Туркменистана, выразил стремление деловых кругов Японии к наращиванию торгово-экономического взаимодействия. При этом подчёркивался особый интерес корпорации «Sony» в дальнейшем расширении своего присутствия на перспективном туркменском рынке, где созданы все условия для продуктивной работы зарубежных бизнес-партнёров.

В ходе обсуждения основных направлений сотрудничества, обусловленного приоритетами государственного развития нашей страны, отмечалось, что на современном этапе во многих отраслях национальной экономики ставка делается на привлечение инвестиций в виде передовых технологий.

На встрече состоялись презентации новейших технологических разработок корпорации, использование которых особо актуально в сфере телерадиовещания, организации проведения съёмок и трансляций международных спортивных форумов и других значимых мероприятий страны, кинематографии, цифровых систем связи и систем безопасности.