Опубликован список зарубежных вузов, рекомендованных для болашаковцев

- На портале электронного правительства опубликован список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак" на 2018 год.

Как указано в примечании к списку, стипендиаты, выбравшие Японию, Республику Корея, Китайскую Народную Республику, Республику Сингапур в качестве страны обучения, проходят языковую подготовку в языковых школах Великобритании.

Стипендиаты, выбравшие страну обучения, где английский язык не является официальным языком, в случае отсутствия соответствующих курсов английского языка, проходят языковую подготовку в языковых школах стран, где английский язык является официальным языком.