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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Опубликован список зарубежных вузов, рекомендованных для болашаковцев
CA-NEWS (KZ) - На портале электронного правительства опубликован список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак" на 2018 год.

Как указано в примечании к списку, стипендиаты, выбравшие Японию, Республику Корея, Китайскую Народную Республику, Республику Сингапур в качестве страны обучения, проходят языковую подготовку в языковых школах Великобритании.

Стипендиаты, выбравшие страну обучения, где английский язык не является официальным языком, в случае отсутствия соответствующих курсов английского языка, проходят языковую подготовку в языковых школах стран, где английский язык является официальным языком.

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