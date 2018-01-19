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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане взыскано долгов за электроэнергию на $5,6 миллионов
CA-NEWS (TJ) - Прокуратурой Таджикистана в 2017 году взыскано 5,6 миллионов долларов долгов за использование электроэнергии, сообщает агентство ТаджикТА.

"В минувшем 2017 году органами прокуратуры Таджикистана восстановлено 50 миллионов сомони (5,6 миллиона долларов) долгов за использование электроэнергии", — сообщил на итоговом заседании правительства генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

Как было отмечено на заседании, всего за отчетный период зарегистрировано 1 тысяча 980 экономических коррупционных преступлений, ущерб от которых составил 208 миллионов сомони (23,6 миллиона долларов), говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе реализации закона РТ "Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов" органами прокуратуры выявлено 563 нарушений, в отношении нарушителей были приняты административные меры.

Напомним, что повышение цен на электроэнергию происходит в Таджикистане по рекомендации Всемирного банка дважды в год на 20%.

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