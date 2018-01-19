В Таджикистане взыскано долгов за электроэнергию на $5,6 миллионов

- Таджикистан, экономика
- 14:21, 19 января 2018
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"В минувшем 2017 году органами прокуратуры Таджикистана восстановлено 50 миллионов сомони (5,6 миллиона долларов) долгов за использование электроэнергии", — сообщил на итоговом заседании правительства генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.
Как было отмечено на заседании, всего за отчетный период зарегистрировано 1 тысяча 980 экономических коррупционных преступлений, ущерб от которых составил 208 миллионов сомони (23,6 миллиона долларов), говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе реализации закона РТ "Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов" органами прокуратуры выявлено 563 нарушений, в отношении нарушителей были приняты административные меры.
Напомним, что повышение цен на электроэнергию происходит в Таджикистане по рекомендации Всемирного банка дважды в год на 20%.