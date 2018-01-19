Для опознания нескольких тел погибших в сгоревшем автобусе граждан Узбекистана потребуется ДНК-экспертиза, - консул РУз в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Для опознания нескольких тел погибших в сгоревшем автобусе граждан Узбекистана потребуется ДНК-экспертиза. Об этом 19 января СА-News сообщил консул РУз в Алматы Шухрат Тешабоев.

По его словам, вопрос о том, где будет проводиться идентификация – в Казахстане или Узбекистане – еще не решен.

Казахстанские СМИ сообщают, что причиной гибели 52 человек стали ожоги, а не удушение.

В свою очередь Министерство внутренних дел РК отмечают, что опознать тела погибших сложно. В связи с чем ведомство просит откликнуться тех, кто знает что-либо о направляющихся в Казань через Казахстан гражданах.

«В информации просим указать номер сотового телефона выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию: особые приметы, включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесенных переломов костей, номер паспорта, его копию, фотографию и т.д.», – сказал официальный представитель МВД Алмас Садубаев.