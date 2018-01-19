США обещают бессрочное военное присутствие в Сирии

CA-NEWS (CA) - США в среду, 17 января сообщили о намерении сохранять бессрочное военное присутствие в Сирии в рамках более общей стратегии, которая ставит целью помешать возвращению «Исламского государства», добиться отставки президента Башара Асада и ограничить влияние Ирана на арабскую республику, сообщает Reuters.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления в Стэнфордском университете призвал сохранять «терпение» в ожидании отставки Асада. Его слова стали самым явным намеком на признание того, что Россия и Иран укрепили власть сирийского президента, и он вряд ли сложит с себя полномочия в ближайшее время.

Новая стратегия администрации Трампа в Сирии переосмысляет задачи американских военнослужащих в регионе. Численность сухопутных войск США в стране составляет около 2 тыс. человек.

Основная часть стратегии будет сфокусирована на разрешении конфликта дипломатическим путем, однако Тиллерсон сказал: «США намерены сохранять военное присутствие в Сирии, сосредоточившись на том, чтобы не допустить возвращения ИГИЛ».

Чиновники в администрации Трампа, в частности министр обороны США Джим Мэттис, ранее говорили об отдельных элементах политики, но речь Тиллерсона должна была их формализовать и разъяснить.

Прекращение операции США в Сирии дало бы возможность Ирану укрепить свои позиции в регионе, сказал Тиллерсон.

Будучи кандидатом на пост президента США, Трамп критиковал своих предшественников за военное вмешательство в конфликты на Ближнем Востоке и в Афганистане. Однако после победы на выборах Трампу пришлось сначала подтвердить приверженность сохранению бессрочного военного присутствия Афганистане, а теперь и в Сирии.

Длящаяся практически семь лет война в Сирии унесла сотни тысяч жизней и привела к гуманитарной катастрофе. Тиллерсон попросил другие государства сохранять экономическое давление на Асада, но при этом предоставить помощь регионам, освобожденным из-под контроля ИГ.

Тиллерсон сказал, что свободные и прозрачные выборы приведут к окончательному отстранению от власти Асада и членов его семьи.

«Этот процесс займет время, и мы призываем сохранять терпение в ожидании отставки Асада и прихода к власти нового руководства», - сказал он.