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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Во Франции опубликована биография первой леди 64-летней Брижит Макрон, которая старше своего супруга на 24 года
Предыстория: Первая леди Франции старше мужа почти на 25 лет: Кто она Брижит Тронье (фото)

CA-NEWS (CA) - В 1990-е годы Брижит Макрон была столпом провинциальной французской респектабельности. Она закончила частную католическую школу, происходила из респектабельной семьи и была замужем за богатым банкиром, сообщает The Time (перевод СA-News) со ссылкой на книгу о 64-летней супруге французского президента журналистки Маэль Брён под названием «Брижит Макрон, откровенно».

Биография описывает ситуацию, с которой сталкивалась пара в обществе. Когда она начала встречаться с Эммануэлем Макроном (1977 г.), который тогда был подростком и теперь является президентом Франции, местные жители были настолько потрясены, что высказывали свое отношение в анонимных письмах, которые присылали им. Их друг рассказал о «плевках на двери».

Когда они впервые встретились, ей было 38 лет, а ее будущему мужу 14 лет. Он учился в том же классе, что и ее дочь. В то время она была замужем за Андре-Луи Аузиром, банкиром, с которым у нее было трое детей.

Родители Макрона, которые оба были докторами по профессии, относились к Бриджит «как к чуме». Они отправили сына в Париж для продолжения обучения. Андре-Луи Аузир оставил свою жену, как только произошел скандал, но они развелись только в 2006 году. Бриджит и Эммануэль поженились через год.

Маэль Брун в книге также приводит цитату друга Брижит, в которой она признается, что тот период стал для нее настоящей «раной». «Иногда она говорила мне, что потеряла всех своих друзей, - пишет Брун. – Те, с кем она отмечала праздники, изменились за одну ночь и больше не разговаривали с ней».

Брижит Макрон также играла важную роль во время президентской кампании своего мужа, отмечается в книге.

Миссис Макрон, которая теперь бабушка 7 внуков часто объясняет, почему она продолжала свои отношения с мистером Макроном. «В вашей жизни есть моменты, когда вам нужно принимать жизненно важные решения», - сказала она в интервью журналу Elle в прошлом году. «И для меня это было так. Что было сказано за эти 20 лет неважно. Конечно, мы завтракаем вместе, с моими морщинами, с его юностью, но это все так».

Пресс-секретарь администрации президент Франции отказался от комментариев.

Ранее, Анна Фульд, журналистка и автор вышедшей биографии Макрона, написала, что ему пришлось бороться за право жить так, как он хочет: «Это был не самый очевидный и простой выбор, он плохо вписывался в то, как принято строить семью».

Во время работы над книгой она поговорила не только с Эммануэлем и Брижит Макрон, но и с его родственниками. По словам писательницы, в свое время родители Макрона восприняли известие о его романе негативно. «Ты уже пожила, а он - нет. Ты никогда не сможешь подарить ему детей», - цитирует Фульда слова матери будущего президента, Франсуазы Макрон.

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Комментарии (7)
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Нет аватара
pinkerton02
17:27, 19 января 2018
Да для Европы это нормально по сравнению с однополыми браками и браками с животными, здесь хоть пол разный и хоть понятно кто муж а кто жена, а не родитель номер 1 и номер 2
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Realist_Bishkek
17:08, 19 января 2018
Цитата: Realist_Bishkek 17:02, 19.01.2018
Цитата: takesha3108 16:59, 19.01.2018
ну что тут такого? когда мужчина старше на 24 -норм, а если женщина старше - вообще ужас получается?
Просто герантофилия
Пардон, граофилия
Нет аватара
Realist_Bishkek
17:02, 19 января 2018
Цитата: takesha3108 16:59, 19.01.2018
ну что тут такого? когда мужчина старше на 24 -норм, а если женщина старше - вообще ужас получается?
Просто герантофилия
Нет аватара
takesha3108
16:59, 19 января 2018
ну что тут такого? когда мужчина старше на 24 -норм, а если женщина старше - вообще ужас получается?
Нет аватара
Realist_Bishkek
16:59, 19 января 2018
Цитата: ShanU 16:50, 19.01.2018
Галкин -2.
Муж бабушки, но не дедушка
Нет аватара
ShanU
16:50, 19 января 2018
Галкин -2.
Нет аватара
Italiya
16:40, 19 января 2018
Отвратительно!
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