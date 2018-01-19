Глава Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Узбекистана

- Президент Армении Серж Саргсян направил накануне телеграмму соболезнования президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву в связи с возгоранием пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстане, ставшем причиной гибели граждан Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе главы армянского государства, Серж Саргсян попросил передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а пострадавшим - пожелания скорейшего выздоровления.

Напомним, что 18 января утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана на трассе Самара - Шымкент сгорел автобус, в котором находилось 57 человек - 55 пассажиров и 2 водителя. Выбраться из горящего транспортного средства смогли только 5 человек, остальные 52 пассажира сгорели заживо. В автобусе находились граждане Узбекистана.