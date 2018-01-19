РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Президент Армении Серж Саргсян направил накануне телеграмму соболезнования президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву в связи с возгоранием пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстане, ставшем причиной гибели граждан Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе главы армянского государства, Серж Саргсян попросил передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а пострадавшим - пожелания скорейшего выздоровления.

Напомним, что 18 января утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана на трассе Самара - Шымкент сгорел автобус, в котором находилось 57 человек - 55 пассажиров и 2 водителя. Выбраться из горящего транспортного средства смогли только 5 человек, остальные 52 пассажира сгорели заживо. В автобусе находились граждане Узбекистана.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×