Рахмон сменил главу Таможенной службы Таджикистана

- Президент Таджикистана отстранил от должности главу Таможенной службы генерал-лейтенанта Абдуфаттох Гоиба, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Новым главой Таможенной службы страны назначен генерал-майор Хуршед Каримзода, который ранее занимал должность первого заместителя председателя таможенного ведомства республики.

В ходе правительственного заседания накануне президент отметил недостатки в работе Таможенной структуры.

В частности, недовольство президент высказал по вопросам недостаточного сбора таможенных платежей, совершения коррупционных преступлений со стороны сотрудников этого ведомства, допуска в стране низкокачественных продуктов питания.

В конце ноября президент Таджикистана сделал выговор за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей начальнику таможни.

«Оказывается, все это время нам ввозили в больших объемах некачественные, просроченные, вредные продукты, особенно мясо. И никто из соответствующих служб этого «не замечал», - сказал глава государства тогда.