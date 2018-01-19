В Кабуле открылся бутик таджикской национальной одежды

- Таджикскую национальную одежду уже можно купить и в Кабуле. В центре афганской столицы открыт бутик, где продают таджикские национальные наряды из атласа, адраса и чакана.

Аёмиддин Мирхиджриён, хозяин бутика, говорит, что афганки покупают таджикскую национальную одежду в основном для торжественных церемоний и свадеб. Он отметил, что уже второй раз ввозит в страну женскую одежду из Таджикистана.

«В Таджикистане эти платья я покупаю по цене от 300 сомони ($35) до 1000 сомони ($115). Продаю по той же стоимости - сейчас для меня важнее не прибыль, в привлечение покупателей», говорит хозяин бутика таджикской одежды.

По его словам, выйти на улицы Кабула в таких ярких и красивых нарядах - небезопасно. Афганки на улицу выходят в хиджабе, а яркие и красивые наряды одевают, в основном, во время свадеб.

Кстати, до начала длительных военных действий, в 1920-1970 гг., афганская столица считалась одним из самых модных городов мира. В 1969-м году журнал «Вог» даже опубликовал отдельный сюжет, посвящённый истории афганской моды.