В Казахстане ожидаются морозы до 45 градусов

CA-NEWS (KZ) - Казгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемого резкого похолодания до минус 45 градусов.

"В связи с прохождением по территории Казахстана Арктического антициклона в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых очень сильных морозов. В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстаной областях ожидается сильный мороз ночью -35-40 градусов, 24-26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27-32, местами -35 градусов", - говорится в сообщении Казгидромета.

В период 22-26 января в Костанайской области ожидается сильный мороз ночью -33-38 градусов, днем -20-25. В Астане: в период 23-26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40, днем -27-32 градусов.

"С целью обеспечения безопасности здоровья и жизни, рекомендуется ознакомиться с рекомендациями КЧС РК для населения при стихийных гидрометеорологических явлениях в зимний период по ссылке", - сообщили в Казгидромет.



