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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пассажиры казахстанского автобуса сгорели заживо, а не задохнулись, - руководитель управления здравоохранения Актюбинской области
CA-NEWS (UZ) - Эксперты определили точную причину смерти пассажиров сгоревшего в Казахстане автобуса. Они буквально сгорели заживо.

"Мы всю ночь работали, проводили аутопсию тел с целью выяснения причины смерти. Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья. Мы свою работу завершили. Теперь правоохранительные органы должны продолжить работу", - сообщил руководитель управления здравоохранения Асет Калиев в интервью МИА "Казинформ".

К настоящему моменту идентифицированы тела 29 погибших. Самым младшим из них был 19-летний парень. Список жертв приводит МЧС Узбекистана.

Трагедия произошла 18 января 2018 года на трассе Самара - Шымкент. Погибли 52 уроженца Узбекистана, ехавших в Россию на заработки. Выжили пятеро, включая водителя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц". Известно, что владелец автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки.

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Комментарии (4)
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Umny
17:21, 19 января 2018
Казахи намеренно что ли гробят узбеков? В начале зимы также такой же автобус на рельсах в России застрял - тогда половина пассажиров погибла при столкновении с поездом. И так же автобус и водители были казахские, а пассжиры - узбеки.
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droiture
17:10, 19 января 2018
Ужасно, просто в голове не укладывается.. Не хотелось бы осуждать, но.. водители занимающиеся перевозкой такого количества людей - вы же берете ответственность за их безопасность!
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invent
17:05, 19 января 2018
водитель походу попал по полной.
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ShanU
16:53, 19 января 2018
Блиин, я так боялся что они задохнулсь. А они просто сгорели. Спасибо руководитею минздрава. Успокоил.
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