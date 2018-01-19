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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В гостинице близ Алматы 22-летний парень изнасиловал шестиклассницу

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области полицией задержан сельчанин, подозреваемый в изнасиловании 12-летней школьницы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Преступление произошло в Илийском районе. 18 января в отделение полиции обратилась жительница поселка Междуреченск и сообщила, что ее 12-летняя дочь подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины.

"В ходе организованных оперативных мероприятий подозреваемый в течение нескольких часов был установлен и в последующем задержан. Сейчас по факту изнасилования несовершеннолетней начато уголовное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 120 УК РК ("Изнасилование заведомо малолетней". - Прим. автора)" - сообщили в областной полиции.

Полиция установила, что подозреваемый 1996 года рождения надругался над девочкой-подростком в одной из сельских гостиниц, где заранее забронировал номер и обманным путем привел туда шестиклассницу.

"В своих показаниях задержанный пояснил, что девочка якобы выглядела старше своих лет и интимная связь была по обоюдному согласию. Однако потерпевшая сторона утверждает обратное", - дополнили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

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