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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане курс доллара на «черном рынке» бьет новые рекорды
Предыстория: Туркменистан ужесточил валютное регулирование, грозя усугубить дефицит валюты, - Reuters

CA-NEWS (TM) - Курс доллара на «черном рынке» в столице Туркменистана вырос до 11,0-11,3 манатов. По данным издания «Хроника Туркменистана», последний раз американская валюта била рекорды в декабре 2017 года, тогда $1 на «черном рынке» можно было купить за 10,4 маната.

Официальный курс национальной денежной единицы, установленный ЦБ Туркменистана, с начала 2015 года остается неизменным и составляет 3.5 манатов за $1.

Наряду с этим в редакцию продолжают поступать сообщения о проблемах с обналичиваем денег за рубежом. Издание предполагает, что это послужило причиной роста курса доллара.

С начала ноября сумма снятия наличных по пластиковым картам клиентов туркменских банков за рубежом уменьшена вдвое и ограничена $50 в сутки. Согласно новым правилам, лимит по безналичным расчетам составил $200 в сутки.

В течении 2017 года банки Туркменистана несколько раз вводили ограничения на сумму выдачи наличных денег, как внутри страны, так и за рубежом. С начала года сумма снятия наличных в иностранной валюте была уменьшена в пять раз, в начале года лимит составлял $250 в день.

Как сообщает Reuters, некоторые клиенты банков сначала предполагали, что новые ограничения ввел сам оператор платежных карт Visa Inc, однако пресс-служба компании заявила, что не меняла условий работы с туркменскими кредиторами, отказавшись раскрыть объем транзакций в стране.

С 1 января 2016 года наличная конвертация валют в Туркменистане полностью запрещена. В течение 2017 года банки Туркменистана несколько раз вводили ограничения на безналичную конвертацию и финансовые операции для предпринимателей.

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