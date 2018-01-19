Установлены личности 30 граждан Узбекистана, погибших в Актюбинской области, - консул Ш.Тешабоев

CA-NEWS (KZ) - Установлены личности 30 пассажиров, погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области, сообщил 19 января СА-News консул Узбекистана в Алматы Шухрат Тешабоев.

По его словам, на данный момент из автобуса извлечены останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат.

«Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается. Тела погибших доставлены на судмедэкспертизу в город Актобе. На данный момент установлены личности порядка 30 пассажиров», - сказал консул.

Ш.Тешабоев добавил, что погибшие будут доставлены на родину спецсамолетом Министерства чрезвычайных ситуаций РУз. «Узбекистан надеется на содействие Казахстана в решении организационных вопросов для транспортировки погибших и пострадавших на родину», - отметил представитель посольства.