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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Установлены личности 30 граждан Узбекистана, погибших в Актюбинской области, - консул Ш.Тешабоев
Предыстория: Фамилии 29 погибших граждан Узбекистана в Актюбинской области

CA-NEWS (KZ) - Установлены личности 30 пассажиров, погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области, сообщил 19 января СА-News консул Узбекистана в Алматы Шухрат Тешабоев.

По его словам, на данный момент из автобуса извлечены останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат.

«Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается. Тела погибших доставлены на судмедэкспертизу в город Актобе. На данный момент установлены личности порядка 30 пассажиров», - сказал консул.

Ш.Тешабоев добавил, что погибшие будут доставлены на родину спецсамолетом Министерства чрезвычайных ситуаций РУз. «Узбекистан надеется на содействие Казахстана в решении организационных вопросов для транспортировки погибших и пострадавших на родину», - отметил представитель посольства.

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