Предварительная версия возгорания автобуса в котором погибли 52 человека - пользование бензиновым источником открытого огня, - МВД РК

CA-NEWS (KZ) - По информации МВД Казахстана предварительной версией возгорания автобуса, в котором погибли 52 человека названо пользование бензиновым источником открытого огня,

"На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии. Предварительная версия - это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются", - прокомментировали в МВД.

Сообщается, что для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" - сообщил заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52-х тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается.

Для опознания ряда останков может потребоваться экспертиза ДНК, которую, возможно, проведут в Узбекистане, сообщил в пятницу консул этой страны в Казахстане Шухрат Кошабоев. По информации консула, к настоящему времени "более 30 тел уже почти опознаны". "Прорабатывается вопрос проведения ДНК-экспертизы. Также решается вопрос (о месте проведения экспертизы - ред.) - здесь или в Узбекистане. Скорее всего, в Узбекистане, потому что родственники (погибших - ред.) не могут приехать, все они проживают в Узбекистане", - сказал он.

Ранее на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана появился предварительный список имен погибших. Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет. В предварительном списке пока значатся 28 человек. Также указаны имена пострадавших.

По информации руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Асета Калиева, все пассажиры автобуса заживо сгорели, но не задохнулись.

"Мы всю ночь работали, проводили аутопсию тел с целью выяснения причины смерти. Паталогоанатомическое исследование показало, что люди погибли от термического ожога, а не от удушья. Мы свою работу завершили. Теперь правоохранительные органы должны продолжить работу",- сообщил Калиев.

Трагедия произошла 18 января 2018 года на трассе Самара - Шымкент. Погибли 52 уроженца Узбекистана, ехавших в Россию на заработки. Выжили пятеро, включая водителя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц". Известно, что владелец автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки.