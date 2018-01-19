Узбекистан поблагодарил Казахстан за сотрудничество в расследовании причин трагедии

- Делегация из Узбекистана поблагодарила Казахстан за оказание помощи пострадавшим при пожаре в автобусе и сотрудничество в расследовании причин трагедии в Актюбинской области. Об этом сообщает пресс-служба областного акимата.

Делегация Узбекистана во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Рустамом Джураевым прибыла в Актобе 18 января. В ее состав вошли работники министерств здравоохранения, внутренних дел и дипломаты.

"Прежде всего, мы хотели бы выразить признательность президенту Казахстана, правительству, всем госорганам, которые создали благоприятные условия для работы. Надеемся, что все необходимые следственные мероприятия будут проведены оперативно, и мы сможем при содействии казахстанской стороны решить все необходимые вопросы для того, чтобы пострадавшие и погибшие были своевременно доставлены на родину", — сказал советник посольства Узбекистана в Казахстане Тимур Рахимов.

В настоящее время на месте ЧП продолжаются работы спецслужб по изучению обстоятельств и выявлению причин трагедии, унесшей жизни 52 человек. Задействованы более 80 сотрудников и 30 единиц техники органов внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, прокуратуры, акимата области, местных дорожных служб.