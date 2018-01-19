Прогноз рейтингов «Стабильный».
Повышение рейтингов связано с успешным сокращением бюджетного дефицита и выкупом облигаций Монголии в конце прошлого года вследствие восстановления цен на сырьевые товары.
Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.
Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.
Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.
Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.
По данным ВБ, 2018 год станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика будет работать почти на полную мощь. Поскольку имеющиеся в экономике резервы будут, как ожидается, исчерпаны, разработчикам политики потребуется изыскивать способы стимулирования экономического роста в краткосрочной перспективе, не ограничиваясь инструментами налогово-бюджетной политики, и рассматривать возможность реализации инициатив, которые с большей вероятностью могут повысить потенциал долгосрочного роста.