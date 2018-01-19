Moody's повысило кредитный рейтинг Монголии с САА1 до В2

- Рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Монголии с САА1 до В2 с высоким риском, сообщает Монцамэ.

Прогноз рейтингов «Стабильный».

Повышение рейтингов связано с успешным сокращением бюджетного дефицита и выкупом облигаций Монголии в конце прошлого года вследствие восстановления цен на сырьевые товары.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.

По данным ВБ, 2018 год станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика будет работать почти на полную мощь. Поскольку имеющиеся в экономике резервы будут, как ожидается, исчерпаны, разработчикам политики потребуется изыскивать способы стимулирования экономического роста в краткосрочной перспективе, не ограничиваясь инструментами налогово-бюджетной политики, и рассматривать возможность реализации инициатив, которые с большей вероятностью могут повысить потенциал долгосрочного роста.