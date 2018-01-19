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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Таджикистана провел встречу с Генсеком ООН
CA-NEWS (UZ) - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 18 января состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Аслова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества Таджикистана с ООН, включая вопросы социально-экономического развития страны и реализации Целей устойчивого развития.

Стороны также обсудили проведение Международной конференции по реализации Международной декады действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», которая состоится в Душанбе в июне текущего года, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Сироджидин Аслов также провел встречу с заместителем Генсека ООН по социальным и экономическим вопросам Лиу Женминем.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Таджикистаном и ООН, в частности с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA), а также обменялись мнениями относительно глобальных водных проблем и своевременного осуществления целей устойчивого развития.

18 января 2018 года в штаб-квартире ООН министр иностранных дел Республики Таджикистан принял участие в брифинге Совета Безопасности ООН под названием «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры укрепления доверия», которое проходило под председательством Казахстана.

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