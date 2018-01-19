Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска

- Перенести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе из Минска предложил президент США Дональд Трамп, об этом сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после заседания Совета Безопасности ООН.

По словам Назарбаева, американский лидер выступил за перенос переговоров в столицу другого государства. Президент Казахстана отметил, что главы государств сошлись во мнении, что "Минск-1" зашел в тупик в связи с отсутствием взаимопонимания сторон, после чего Трамп предложил проводить переговоры в ином месте, сообщает РИА Новости.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", — заявил президент Казахстана.

Казахстанский лидер подчеркнул, что выступает за введение миротворцев в Донбасс для определения границ, чтобы повысить уровень взаимопонимания.

Отметим, что предметом переговоров в рамках "нормандского формата" в Минске является урегулирование конфликта в Донбассе.