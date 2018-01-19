В Казахстане функционируют 14 спецЦОНов, где на автоматизированных автодромах можно сдать экзамены на права

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане функционируют 14 специальных центров обслуживания населения, где на автоматизированных автодромах можно сдать экзамены для получения водительских прав. Об этом 19 января на пресс-конференции в правительстве сообщил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов.

По его словам, в текущем году учреждение планирует открыть 2 дополнительных ЦОНа в городах Атырау и Уральск. В Астане начал функционировать миграционный ЦОН.

«Многие иностранцы обращаются. Раньше получение разрешения на работу занимало порядка 5 дней, надо было обращаться в ряд инстанций, сегодня это можно осуществлять в рамках одного здания», - сказал А.Оспанов.

Он добавил, что подобный центр будет открыт в Алматы и, возможно, на западе республики, где регистрируется большое количество мигрантов.