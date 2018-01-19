Казахстанцев, усыновивших детей-сирот, освободили от подоходного налога в пределах дохода 2,1 млн тенге в год

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцев, усыновивших детей-сирот, освободили от подоходного налога в пределах дохода 2,1 млн тенге в год. Об этом 19 января на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

Также, по его словам, отменена госпошлина за регистрацию места жительства — раньше эта сумма составляла или 241 тенге.

Налог на имущество, земельный налог теперь надо платить по итогам года. «К примеру, за 2017 год надо будет заплатить до 1 октября 2018 года. Раньше было в тот же год — год в год. Например, если квартиру продали, то налог вам смогут поделить между новым и старым владельцем. Это удобно. У нас порядка 5 млн владельцев имущества», - сказал Р.Даленов.

Он добавил, что для одного из родителей ребенка, который стал инвалидом, будет льгота по земельному налогу, регистрационным сборам, госпошлине, в среднем 9 тыс. тенге. Это касается 76 тыс. граждан.