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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане насчитывается 3 млн 853 тыс. автомобилей, из них 0,5 млн новые
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане насчитывается 3 млн 853 тыс. автомобилей, из них 0,5 млн новые, не старше 3 лет. Об этом 19 января на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

По его словам, согласно изменениям в Налоговый кодекс, при угоне автомобиля собственник не должен будет продолжать платить налог на транспорт, независимо от того, снят он с учета или нет. «Поиски могут идти долго: и год, и два, и более. Раньше собственник платил налог, пока не снимет с учета, теперь не надо», — сказал чиновник.

Еще одно новшество для автолюбителей – уменьшение госпошлины за выдачу дубликата государственного номера при его утере. Как отметил Р.Даленов, раньше при утере одного номера приходилось брать полный комплект номеров и платить госпошлину в 6 тыс. 734 тенге. Теперь можно получить дубликат одного номера и заплатить 3 тыс. 367 тенге.

После снятия с учета автомобиля его номер сдается в органы внутренних дел. Он будет храниться в течение 30 дней, после чего будет уничтожен. Если гражданин ранее изъявлял желание присвоить свой старый номер в течение этого срока, он должен был платить госпошлину. В настоящее время за повторное присвоение номера в течение месяца платить не надо.

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