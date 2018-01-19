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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В трех городах Казахстана пройдет международная образовательная выставка

CA-NEWS (KZ) - В трех городах Казахстана пройдет международная образовательная выставка International Education Fair 2018. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал президент АО «Центр международных программ» Жанболат Мелдешов.

По его словам, на выставке примут участие более 100 казахстанских и зарубежных вузов из США, Великобритании, стран континентальной Европы, Азии и СНГ, языковых школ, образовательных агентств.

Цель мероприятия – расширение перспектив международного сотрудничества в области образования с целью дальнейшей интеграции в мировое образовательное пространство, популяризация зарубежного образования, а также обмен опытом в сфере реализации международных образовательных проектов.

Ж.Мелдешов добавил, что в рамках выставки казахстанские образовательные агентства заключат с зарубежными вузами меморандумы о расширении сотрудничества в области развития образовательных программ, обмене студентами, а также ожидается подписание соглашений по программам двойных дипломов.

В Астане выставка состоится 20 января в 12:00-18:00, 21 января — 11:00-16:00. В Шымкенте – 22 января в 14:00-19:00, 23 января в 10:00-17:00, в Алматы - 24 января в 12:00-19:00, 25 января в 14:00-20:00.

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