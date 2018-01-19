Пожар в автобусе: Спецборт с телами 52 погибших граждан Узбекистана вылетел из Актобе на родину
- Казахстан, происшествия
- 23:45, 19 января 2018
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CA-NEWS (KZ) - Самолет Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана с телами граждан, погибших в Актюбинской области при пожаре в автобусе, вылетел из Актобе в РУз. Об этом СА-News сообщил консул посольства Узбекистана в Казахстане Шухрат Тешабоев.
По его словам, правительственная делегация под руководством главы МЧС Рустама Джураева при содействии казахстанской стороны проработала вопрос транспортировки тел погибших граждан, к 20:00 19 января самолет вылетел на родину.
«Генетическая экспертиза, в том числе ДНК для неопознанных погибших граждан будет проведена на территории Узбекистана с целью создания соответствующих условий для их членов семьи», - сказал Ш.Тешабоев.
Ранее он сообщал, что из 52 погибших опознаны 30.
18 января на трассе Самара-Шымкент загорелся стоящий на обочине автобус. В результате пожара погибли 52 гражданина Узбекистана, пятерым мужчинам удалось спастись, трое из них - жители Южно-Казахстанской области.
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