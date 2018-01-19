Пожар в автобусе: Спецборт с телами 52 погибших граждан Узбекистана вылетел из Актобе на родину

- Самолет Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана с телами граждан, погибших в Актюбинской области при пожаре в автобусе, вылетел из Актобе в РУз. Об этом СА-News сообщил консул посольства Узбекистана в Казахстане Шухрат Тешабоев.

По его словам, правительственная делегация под руководством главы МЧС Рустама Джураева при содействии казахстанской стороны проработала вопрос транспортировки тел погибших граждан, к 20:00 19 января самолет вылетел на родину.

«Генетическая экспертиза, в том числе ДНК для неопознанных погибших граждан будет проведена на территории Узбекистана с целью создания соответствующих условий для их членов семьи», - сказал Ш.Тешабоев.

Ранее он сообщал, что из 52 погибших опознаны 30.

18 января на трассе Самара-Шымкент загорелся стоящий на обочине автобус. В результате пожара погибли 52 гражданина Узбекистана, пятерым мужчинам удалось спастись, трое из них - жители Южно-Казахстанской области.