Гибель 52 человек в автобусе: Алматинцы несут цветы в посольство Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Алматинцы выражают соболезнования посольству Узбекистана в Казахстане в память о 52 погибших в автобусе в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили сотрудники посольства, со вчерашнего дня приходят неравнодушные жители города, выражают соболезнования и оставляют цветы.

В посольстве сообщили, что книгу соболезнований выставлять не стали, но посетители все равно оставили слова соболезнования на простой бумаге.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Ранее на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана появился предварительный список имен погибших.