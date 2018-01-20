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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гибель 52 человек в автобусе: Алматинцы несут цветы в посольство Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Алматинцы выражают соболезнования посольству Узбекистана в Казахстане в память о 52 погибших в автобусе в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили сотрудники посольства, со вчерашнего дня приходят неравнодушные жители города, выражают соболезнования и оставляют цветы.

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В посольстве сообщили, что книгу соболезнований выставлять не стали, но посетители все равно оставили слова соболезнования на простой бумаге.

Пассажирский автобус в Иргизском районе Актюбинской области загорелся 18 января. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Ранее на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана появился предварительный список имен погибших.

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