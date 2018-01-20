Совбез ООН поддержал инициативу Назарбаева

- Совет Безопасности ООН поддержал инициативу президента Казахстана по достижению к столетию ООН мира, свободного от насильственных конфликтов, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

По итогам прошедшего 18 января в Нью-Йорке под руководством Нурсултана Назарбаева тематического брифинга "Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ): меры доверия" был принят исторический документ — заявление председателя Совбеза по предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии в региональном контексте.

Ранее подобные документы Совета никогда не имели направленности на широкое разрешение локальной проблематики по всему миру в рамках общей модели. Это первый политически обязывающий международный акт Совбеза, разработанный и принятый при лидерстве Казахстана. Он затрагивает актуальную конфликтологическую тематику современных международных отношений, предлагая практические решения и рекомендации.

"В документ казахстанская делегация инкорпорировала положение о том, что разрешение конфликтов может включать меры восстановления доверия путем объединения государств-членов ООН вокруг общих целей, которые позволят избавить грядущие поколения от бедствий войны. Это также стало новеллой в рамках документов Совбеза", — отметил МИД.