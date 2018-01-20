РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Совбез ООН поддержал инициативу Назарбаева
CA-NEWS (KZ) - Совет Безопасности ООН поддержал инициативу президента Казахстана по достижению к столетию ООН мира, свободного от насильственных конфликтов, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

По итогам прошедшего 18 января в Нью-Йорке под руководством Нурсултана Назарбаева тематического брифинга "Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ): меры доверия" был принят исторический документ — заявление председателя Совбеза по предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии в региональном контексте.

Ранее подобные документы Совета никогда не имели направленности на широкое разрешение локальной проблематики по всему миру в рамках общей модели. Это первый политически обязывающий международный акт Совбеза, разработанный и принятый при лидерстве Казахстана. Он затрагивает актуальную конфликтологическую тематику современных международных отношений, предлагая практические решения и рекомендации.

"В документ казахстанская делегация инкорпорировала положение о том, что разрешение конфликтов может включать меры восстановления доверия путем объединения государств-членов ООН вокруг общих целей, которые позволят избавить грядущие поколения от бедствий войны. Это также стало новеллой в рамках документов Совбеза", — отметил МИД.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×