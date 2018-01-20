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  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нобелевский лауреат предсказал «тотальный крах» биткоина
CA-NEWS (CA) - Биткоин ждет тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает "тюльпанную лихорадку", об этом в интервью CNBC заявил Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер.

Экономист уверен, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены. "Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций", — отмечает эксперт.

"Ситуация напоминает мне "тюльпаноманию" в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет", — считает Шиллер.

Тюльпаноманией" называют ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в 1636-1637 годах в Голландии и привел к экономическому кризису.

Соучредитель "Лаборатории Касперского" и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская назвала биткоин проектом американских спецслужб для финансирования собственных операций по всему миру, сообщает РИА Новости.
"Биткоин — проект американских спецслужб, который был создан для быстрого финансирования деятельности разведки США, Великобритании и Канады в разных странах мира", — утверждалось в презентации, подготовленной для лекции Касперской на открытии учебного центра в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге.
По мнению Касперской, биткоин представляет собой "доллар 2.0", а его создатель, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, — на самом деле группа американских разработчиков криптосистем.

Напомним, в декабре курс биткоина достиг 20 тысяч долларов, а общая капитализация этой криптовалюты превысила 330 миллиардов. В январе биткоин начал дешеветь, сейчас криптовалюта торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.

Роберт Шиллер получил в 2013 году Нобелевскую премию по экономике за "вклад в эмпирический анализ цен активов", широкую известность получил после выхода книги "Иррациональный оптимизм", посвященной природе экономических пузырей.

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Комментарии (6)
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bolek
16:26, 20 января 2018
Просто логически подумать - вряд ли криптовалюту изобрели, чтобы облегчить жизнь людям или "спасти человечество". Скорее всего, это просто финансово-экономический инструмент, позволяющий определенной группе людей наживаться на этом или еще в каких-либо иных корыстных целях.
комментарий удален администрацией сайта
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Gragdanin
16:14, 20 января 2018
Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по 10 долларов. Сельские жители, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и принялись ловить обезьян. Торговец накупил тысячи обезьян по 10 долларов, но количество обезьян стало уменьшаться и ловить их стало все труднее.

Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до 20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам и он оставил вместо себя помощника.

Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!

Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на 700 миллиардов долларов. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны.

Это все, что вам нужно знать о биткоинах.
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tokotai
14:57, 20 января 2018
Биткоин не подконтрольный государству актив, делает человека реально независимым финансово, а это очень не нравится авторитарной власти рф.
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tarsturs
14:27, 20 января 2018
Биткоин-это как мыльный пузырь, лопнет скоро
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superejik123
13:37, 20 января 2018
Могу быть не прав (прошу меня поправить, если что), но по моему личному мнению Биткоин и другие крипто-валюты первой двойки (Биткоин и Эфир) являются аналогом акций технологии Блокчейн. Ведь, чтобы любую Технологию (да и не только - это касается любого бизнеса) развить и применить по всему миру нужны деньги. Живые деньги. А деньги нужно собрать. Самым правильным найти инвестора. А если нет? То продать акции всем кто пожелает. При этом люди как снежный ком будут идти на поводу трендам (есть опыт с Фейсбуком) и создавать ажиотаж. И это мне кажется правильная политика введения бизнеса. Ведь по сути Блокчейн - технология будущего, что там говорить настоящего. Прозрачность банковской сферы, прозрачность заключения договоров, в будущем исключить нотариусов, посредников и мошенников. Я уже и не говорю о бедном нашем Таза Коом. Весь этот проект можно и нужно делать на базе новых технологий. Что касается госпожи Касперской - то тут явно прослеживается заказ властей России. Чтобы отпугнуть граждан. Единственное, что не любят на генном уровне россияне - это американцы. А может и не на генном. Не мне судить. Я кыргыз. Господин Экономист (заслуженный - я не спорю) просто привык иметь дело с традиционным финансовым рынком. И понятия не имеет о новых технологиях. Хотя и он прав. Спекуляция имеется в данной ситуации.

Но то и люди, чтобы зарабатывать на всем. Даже на чувствах. Как это не прискорбно.
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Van-Damm
12:48, 20 января 2018
К сожалению, многие товарищи верят в это и вкладывать туда деньги. Получается вкладывают в какую-то аферу.
комментарий удален администрацией сайта
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