Эмомали Рахмон поручил сдать в срок первый агрегат Рогунской ГЭС

На расширенном заседании правительства республики по итогам прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил руководству Рогунской ГЭС сдать в срок первый агрегат. Также руководству было поручено использовать средства, выделяемые на строительство по назначению. В свою очередь, генеральный директор ОАО "Рогунская ГЭС" Хайрулло Сафарзода отчитался о проделанной работе по проекту. В свою очередь, генеральный директор ОАО "Рогунская ГЭС" Хайрулло Сафарзода отчитался о проделанной работе по проекту.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Таджикистан выделит 227 миллионов долларов на строительство Рогунской гидроэлектростанции.

За первые полгода 2017 года из бюджета Таджикистана на проект Рогунской ГЭС было потрачено 112 миллионов долларов.

Кроме того, была создана рабочая группа по вопросу выпуска государственных ценных бумаг на сумму 500 миллионов сомони с целью финансирования Рогунского проекта.

В июне прошлого года представители международной рейтинговой компании Moody's Investors Service посетили стройплощадку Рогунской ГЭС и положительно оценили ход строительства, сообщает Sputnik-Таджикистан.