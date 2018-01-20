Федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования

CA-NEWS (CA) - Сегодня в полночь федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования. Демократы в сенате не дали республиканцам принять законопроект по этому поводу, передает РИА Новости.

В настоящий момент сенат ведет переговоры по новому законопроекту. Белый дом уже назвал политику демократов в сенате "поведением лузеров". США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.

Ранее палата представителей конгресса приняла уже четвертый с начала финансового года в октябре временный бюджет - на сей раз до 18 февраля.

Однако демократы в сенате блокируют бюджет, ряд положений которого может быть принят только 60 голосами из 100, в то время как у республиканцев всего 51 голос. Демократы требуют включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступают республиканцы и Белый дом.



