РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования

CA-NEWS (CA) - Сегодня в полночь федеральное правительство США прекратило работу из-за отсутствия финансирования. Демократы в сенате не дали республиканцам принять законопроект по этому поводу, передает РИА Новости.

В настоящий момент сенат ведет переговоры по новому законопроекту. Белый дом уже назвал политику демократов в сенате "поведением лузеров". США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета.

Ранее палата представителей конгресса приняла уже четвертый с начала финансового года в октябре временный бюджет - на сей раз до 18 февраля.

Однако демократы в сенате блокируют бюджет, ряд положений которого может быть принят только 60 голосами из 100, в то время как у республиканцев всего 51 голос. Демократы требуют включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступают республиканцы и Белый дом.

print
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
dikos
15:57, 20 января 2018
edik_1991
Надо институт президентства убирать. Сократить вице до одного. Но для этого нужно, чтобы политические партии функционировали и были дееспособными, а не сплошной олигархат. Но здесь велика вероятность узурпация власти со стороны парламента, без должной оппозиции. Без сдержек и противовесов. Что четко ясно, это ликвидация одного из институтов.
Нет аватара
edik_1991
14:47, 20 января 2018
У нас в КР тоже надо РАСПУСТИТЬ Правительство, как институт полностью утративший свой политический и экономический смысл. Как орган НЕэффективный и НЕспособный проводить самостоятельную работу.

Вместо этого, работу с министерствами и ведомствами напрямую возложить на аппарат Президента.

Будет значительная экономия расходов гос.бюджета и более рациональное решение текущих и стратегических задач государства.

Зачем содержать неэффективных "ПТЕНЦОВ" Премьер-министра и четырёх его Вице, а также чрезмерно раздутый аппарат Правительства?!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×